Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 71,54 EUR nach.

Der Porsche-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 71,54 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche-Aktie bei 70,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 197.542 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 114,65 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 60,26 Prozent hinzugewinnen. Am 02.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 65,66 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 8,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,25 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 102,25 EUR aus.

Porsche ließ sich am 26.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,11 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,01 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,95 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

