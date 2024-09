Porsche Aktie News: Porsche am Mittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 68,12 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 68,12 EUR zu. In der Spitze gewann die Porsche-Aktie bis auf 68,16 EUR. Bei 67,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 51.317 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 99,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. Am 10.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 64,32 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 5,58 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,10 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 90,63 EUR aus.

Am 24.07.2024 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,45 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,33 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Porsche am 29.10.2024 präsentieren. Am 23.10.2025 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,47 EUR je Porsche-Aktie belaufen.

