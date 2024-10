Porsche Aktie News: Porsche verteidigt Stellung am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Porsche. Mit einem Wert von 67,34 EUR bewegte sich die Porsche-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Porsche-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 67,34 EUR. Bei 67,98 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Porsche-Aktie sank bis auf 67,06 EUR. Mit einem Wert von 67,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 129.598 Porsche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 96,56 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 30,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2024 bei 63,68 EUR. Mit einem Kursverlust von 5,44 Prozent würde die Porsche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,10 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 84,75 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Am 24.07.2024 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,35 EUR gegenüber 1,50 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Porsche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,35 EUR je Porsche-Aktie.

