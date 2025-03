Porsche Aktie News: Porsche präsentiert sich am Mittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 55,06 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 55,06 EUR nach oben. Die Porsche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 55,66 EUR. Bei 54,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 220.515 Porsche-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (96,56 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 75,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie. Bei 53,24 EUR fiel das Papier am 14.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 3,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,90 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 69,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 30.10.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 1,34 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche 9,11 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,40 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Porsche am 29.04.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 06.05.2026 werfen.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,52 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: DAX am Montagnachmittag mit Gewinnen

Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX steigen

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX mittags mit Zuschlägen