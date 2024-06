Porsche Aktie News: Porsche gibt am Nachmittag ab

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 69,52 EUR nach.

Das Papier von Porsche befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 69,52 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Porsche-Aktie bei 69,24 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,34 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 297.934 Porsche-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 116,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.07.2023). Gewinne von 67,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.06.2024 bei 69,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,27 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 104,50 EUR an.

Porsche gewährte am 26.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 9,01 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Porsche-Bilanz für Q2 2024 wird am 24.07.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Porsche rechnen Experten am 23.07.2025.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,07 EUR je Aktie.

