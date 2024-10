Porsche Aktie News: Porsche verteuert sich am Freitagnachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 68,40 EUR zu.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 68,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche-Aktie bei 69,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 371.573 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 96,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche-Aktie mit einem Kursplus von 41,17 Prozent wieder erreichen. Am 23.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 63,68 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Porsche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,10 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 84,75 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 24.07.2024. Porsche hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,50 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 10,45 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,33 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 25.10.2024 erwartet. Am 23.10.2025 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2024 4,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

