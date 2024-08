Porsche Aktie News: Porsche präsentiert sich am Nachmittag fester

Porsche im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 68,82 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 68,82 EUR zu. In der Spitze gewann die Porsche-Aktie bis auf 68,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,90 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 174.306 Aktien.

Am 19.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,60 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,54 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2024 bei 65,12 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 5,38 Prozent sinken.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,11 EUR je Porsche-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,38 EUR.

Porsche ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,45 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 10,33 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Porsche-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 23.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Porsche.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,49 EUR je Porsche-Aktie.

