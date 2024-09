Porsche Aktie News: Porsche am Mittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Porsche-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 69,86 EUR.

Das Papier von Porsche konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 69,86 EUR. In der Spitze legte die Porsche-Aktie bis auf 70,28 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,98 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 107.916 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 96,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche-Aktie somit 27,65 Prozent niedriger. Am 10.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 64,32 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 8,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,10 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 90,63 EUR je Porsche-Aktie an.

Am 24.07.2024 hat Porsche die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 EUR gegenüber 1,50 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche 10,45 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

