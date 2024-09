Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagnachmittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Porsche. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 69,34 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 69,34 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Porsche-Aktie bei 70,28 EUR. Mit einem Wert von 68,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 187.122 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 96,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 39,26 Prozent Luft nach oben. Am 10.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 7,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Porsche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,10 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 90,63 EUR.

Am 24.07.2024 hat Porsche die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche noch ein Gewinn pro Aktie von 1,50 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,45 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Porsche einen Umsatz von 10,33 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Porsche wird am 29.10.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 23.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,47 EUR je Porsche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Varta-Aktie tief in der Krise: Varta-Kleinanleger werden wohl einen Totalverlust erleiden - oder?

DAX aktuell: DAX sackt nachmittags ab

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schwächer