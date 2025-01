Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Porsche. Das Papier von Porsche legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 62,58 EUR.

Das Papier von Porsche legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 62,58 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Porsche-Aktie bei 62,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 61,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 371.080 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 96,56 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2024 bei 55,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 11,19 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,01 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 71,71 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Porsche gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Porsche im vergangenen Quartal 9,11 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche 9,70 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Porsche am 12.03.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 17.03.2026 dürfte Porsche die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 4,33 EUR je Aktie aus.

