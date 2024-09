Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag im Sinkflug

Porsche im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 5,1 Prozent auf 65,26 EUR ab.

Das Papier von Porsche befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,1 Prozent auf 65,26 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche-Aktie bis auf 64,72 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 66,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 772.044 Porsche-Aktien.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 96,56 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,96 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 64,32 EUR ab. Abschläge von 1,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,10 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 90,63 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 24.07.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,35 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,50 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche 10,45 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Porsche dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 4,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

