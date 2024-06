Porsche Aktie News: Porsche am Mittag nahezu unverändert

So entwickelt sich Porsche

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 69,32 EUR.

Die Porsche-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 69,32 EUR. Die Porsche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 69,80 EUR. Die Porsche-Aktie gab in der Spitze bis auf 68,94 EUR nach. Bei 69,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 75.373 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 04.07.2023 markierte das Papier bei 116,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 67,92 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.06.2024 Kursverluste bis auf 67,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,33 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 103,25 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Porsche gewährte am 26.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,11 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 9,01 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 8,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 24.07.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2024 5,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

