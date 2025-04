Porsche Aktie News: Porsche am Mittag mit Abschlägen

Kurs der Porsche

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 43,54 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 43,54 EUR. Die Porsche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,22 EUR ab. Mit einem Wert von 44,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 123.236 Porsche-Aktien umgesetzt.

Bei 92,74 EUR markierte der Titel am 25.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 53,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (40,43 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,14 Prozent.

Nachdem Porsche seine Aktionäre 2024 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 62,13 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Am 03.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,34 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent auf 11,52 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,40 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 4,14 EUR je Porsche-Aktie.

