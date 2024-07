Porsche Aktie News: Porsche am Mittag gesucht

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 72,92 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 72,92 EUR zu. Die Porsche-Aktie zog in der Spitze bis auf 73,28 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 95.332 Porsche-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 113,60 EUR erreichte der Titel am 03.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 35,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,66 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 9,96 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,25 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 102,25 EUR je Porsche-Aktie an.

Am 26.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,01 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,04 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 24.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Porsche im Jahr 2024 4,95 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

