Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 72,62 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 72,62 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche-Aktie bei 73,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 159.200 Porsche-Aktien.

Am 03.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,43 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 65,66 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.07.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,58 Prozent.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,25 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 102,25 EUR an.

Porsche ließ sich am 26.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,01 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Porsche einen Umsatz von 8,04 Mrd. EUR eingefahren.

Die Porsche-Bilanz für Q2 2024 wird am 24.07.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 23.07.2025.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,95 EUR je Aktie.

