Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Porsche-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 70,62 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Porsche-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 70,62 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche-Aktie bei 70,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 70,38 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 70,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 42.622 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 103,05 EUR erreichte der Titel am 31.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 45,92 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,11 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 97,38 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 24.07.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,50 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Porsche mit einem Umsatz von insgesamt 10,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,08 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche-Aktie in Höhe von 4,49 EUR im Jahr 2024 aus.

