Porsche Aktie News: Porsche am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche. Mit einem Kurs von 67,64 EUR zeigte sich die Porsche-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Porsche-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 67,64 EUR. Bei 67,66 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Porsche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 67,24 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,24 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 12.541 Porsche-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 96,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 63,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,85 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,67 EUR aus. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 84,75 EUR.

Porsche ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,35 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,50 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche 10,45 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 25.10.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 23.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 4,35 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

