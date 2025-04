Porsche Aktie News: Porsche präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Porsche im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 45,65 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 45,65 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Porsche-Aktie bei 46,04 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,35 EUR. Bisher wurden heute 259.828 Porsche-Aktien gehandelt.

Am 25.04.2024 markierte das Papier bei 92,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 103,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,43 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,64 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 62,13 EUR.

Am 03.04.2025 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 1,34 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 11,52 Mrd. EUR gegenüber 10,40 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet. Schätzungsweise am 06.05.2026 dürfte Porsche die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

