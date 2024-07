Porsche Aktie News: Anleger schicken Porsche am Nachmittag tief südwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 5,7 Prozent auf 68,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der Porsche-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 5,7 Prozent auf 68,50 EUR. Die Porsche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 67,08 EUR ab. Bei 69,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.055.232 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 03.08.2023 markierte das Papier bei 113,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche-Aktie mit einem Kursplus von 65,84 Prozent wieder erreichen. Am 02.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,66 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 4,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,25 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 102,25 EUR für die Porsche-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 26.04.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Porsche mit einem Umsatz von insgesamt 9,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,04 Prozent gesteigert.

Die Porsche-Bilanz für Q2 2024 wird am 24.07.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Porsche möglicherweise am 23.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 5,76 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie im Plus: Porsche mit neuem Chef in China

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX gibt am Freitagmittag nach

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt