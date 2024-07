Porsche Aktie News: Porsche fällt am Vormittag tief

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Porsche-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 6,8 Prozent auf 67,72 EUR ab.

Das Papier von Porsche befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 6,8 Prozent auf 67,72 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche-Aktie bis auf 67,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 165.192 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.08.2023 bei 113,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche-Aktie mit einem Kursplus von 67,75 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,66 EUR am 02.07.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 3,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,25 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 102,25 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 26.04.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 1,11 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,01 Mrd. EUR – ein Plus von 12,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2024 4,95 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie im Plus: Porsche mit neuem Chef in China

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX gibt am Freitagmittag nach

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt