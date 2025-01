Porsche Aktie News: Porsche am Mittag gesucht

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Porsche. Das Papier von Porsche konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 61,90 EUR.

Die Porsche-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 61,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche-Aktie sogar auf 62,28 EUR. Bei 60,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 290.475 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 96,56 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 55,99 Prozent Luft nach oben. Am 21.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 11,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,01 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 69,14 EUR.

Am 30.10.2024 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,70 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,11 Mrd. EUR.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Porsche am 12.03.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 17.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 4,35 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

