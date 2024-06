Porsche Aktie News: Porsche macht am Mittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Porsche-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 70,84 EUR.

Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 70,84 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche-Aktie sogar auf 71,64 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 213.932 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.07.2023 erreicht. 64,31 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,18 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,33 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 103,25 EUR für die Porsche-Aktie.

Am 26.04.2024 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,01 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Porsche einen Umsatz von 8,04 Mrd. EUR eingefahren.

Am 24.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 23.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,08 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

Redaktion finanzen.net

