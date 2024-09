Porsche Aktie News: Porsche gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Kursentwicklung

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Porsche-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 68,78 EUR.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 68,78 EUR. In der Spitze gewann die Porsche-Aktie bis auf 69,22 EUR. Bei 68,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 569.969 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 96,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 40,39 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 63,68 EUR am 23.09.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 7,41 Prozent Luft nach unten.

Porsche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,10 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 86,88 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 24.07.2024 vor. Es stand ein EPS von 1,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche noch ein Gewinn pro Aktie von 1,50 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,33 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,45 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 23.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,44 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

Redaktion finanzen.net

