Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Blick auf Porsche-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 69,42 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 69,42 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche-Aktie bisher bei 70,14 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 67,36 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 401.398 Porsche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 96,56 EUR. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 28,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.09.2024 bei 63,68 EUR. Abschläge von 8,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,10 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 84,75 EUR für die Porsche-Aktie.

Am 24.07.2024 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,35 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,50 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,45 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,33 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Porsche-Bilanz für Q3 2024 wird am 25.10.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start leichter

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start im Plus

Schwacher Handel: DAX legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein