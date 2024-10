Porsche Aktie News: Porsche präsentiert sich am Vormittag stärker

Kurs der Porsche

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 67,80 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 67,80 EUR zu. Kurzfristig markierte die Porsche-Aktie bei 67,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 67,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 13.795 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 96,56 EUR. Mit einem Zuwachs von 42,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 63,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 6,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,10 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 84,75 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 24.07.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche ein EPS von 1,50 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,45 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,33 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2024 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,35 EUR fest.

