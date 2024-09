Porsche Aktie News: Porsche präsentiert sich am Vormittag fester

So bewegt sich Porsche

Die Aktie von Porsche zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 68,18 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 68,18 EUR zu. Die Porsche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 68,42 EUR. Bei 67,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.952 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 96,56 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche-Aktie somit 29,39 Prozent niedriger. Bei 63,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,10 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 86,88 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 24.07.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,50 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,45 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Porsche einen Umsatz von 10,33 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Porsche möglicherweise am 23.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Porsche im Jahr 2024 4,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Optimismus in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Gewinnen

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Handel in Frankfurt: DAX am Nachmittag auf grünem Terrain