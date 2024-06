Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 70,66 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die Porsche-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 70,66 EUR ab. Die Porsche-Aktie sank bis auf 70,54 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 70,94 EUR. Bisher wurden via XETRA 23.402 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 116,40 EUR erreichte der Titel am 04.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche-Aktie mit einem Kursplus von 64,73 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 67,88 EUR. Dieser Wert wurde am 19.06.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 3,93 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,33 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 103,25 EUR.

Porsche gewährte am 26.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 9,01 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Porsche wird am 24.07.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 5,08 EUR je Aktie aus.

