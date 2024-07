Porsche Aktie News: Porsche zieht am Freitagmittag an

Kurs der Porsche

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Porsche. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 70,26 EUR zu.

Die Porsche-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 70,26 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche-Aktie bei 70,80 EUR. Bei 69,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 170.113 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 113,60 EUR erreichte der Titel am 03.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,69 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 02.07.2024 auf bis zu 65,66 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,55 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,14 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 100,38 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 26.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,01 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Porsche wird am 29.10.2024 gerechnet. Porsche dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2025 präsentieren.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

