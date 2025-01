Porsche im Blick

Porsche Aktie News: Porsche am Mittag mit Aufschlag

27.01.25 12:04 Uhr

Die Aktie von Porsche gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 62,32 EUR.

Die Porsche-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 62,32 EUR. Die Porsche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 62,70 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 62,06 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 121.584 Porsche-Aktien. Am 04.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 96,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 54,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,58 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie. Nachdem Porsche seine Aktionäre 2023 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 69,14 EUR für die Porsche-Aktie aus. Am 30.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,29 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,12 Prozent auf 9,11 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Porsche am 12.03.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 17.03.2026. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,36 EUR je Porsche-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie Minuszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Abgaben Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels schwächer Schwacher Handel in Frankfurt: DAX legt den Rückwärtsgang ein

