Porsche Aktie News: Porsche präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Porsche. Das Papier von Porsche konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 62,60 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 62,60 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Porsche-Aktie bis auf 63,26 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 62,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 263.719 Porsche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 96,56 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 54,25 Prozent zulegen. Bei 55,58 EUR fiel das Papier am 21.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,03 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 69,14 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 30.10.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 12.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 17.03.2026.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,36 EUR je Aktie.

