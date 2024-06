Porsche Aktie News: Porsche präsentiert sich am Vormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Porsche zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 70,74 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 70,74 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche-Aktie bis auf 70,86 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 70,84 EUR. Bisher wurden heute 9.641 Porsche-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.07.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche-Aktie somit 39,23 Prozent niedriger. Am 19.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 67,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,33 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 103,25 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 26.04.2024. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,11 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Porsche mit einem Umsatz von insgesamt 9,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,04 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Porsche wird am 24.07.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 23.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,08 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Tesla-Konkurrent? So teuer wird wohl das erste E-Auto von Ferrari

Verluste in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Abgaben

Schwacher Handel: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone