Porsche Aktie News: Porsche präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,4 Prozent auf 74,64 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,4 Prozent auf 74,64 EUR. Bei 74,86 EUR erreichte die Porsche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 71,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 264.738 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 96,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 22,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 63,68 EUR fiel das Papier am 23.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,68 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,10 EUR je Porsche-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,88 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 24.07.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 EUR gegenüber 1,50 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,45 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,33 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 23.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche-Aktie in Höhe von 4,44 EUR im Jahr 2024 aus.

