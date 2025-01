Porsche Aktie News: Porsche am Mittag mit angezogener Handbremse

So bewegt sich Porsche

Die Aktie von Porsche hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 62,78 EUR bewegte sich die Porsche-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 62,78 EUR bewegte sich die Porsche-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Porsche-Aktie bis auf 63,32 EUR. Die Abwärtsbewegung der Porsche-Aktie ging bis auf 62,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 62,72 EUR. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57.184 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 96,56 EUR. Mit einem Zuwachs von 53,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2024 auf bis zu 55,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Porsche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,03 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche 2,31 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 69,14 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 30.10.2024. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,12 Prozent auf 9,11 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 9,70 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 12.03.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 17.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Porsche.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 4,36 EUR je Aktie aus.

