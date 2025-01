Porsche Aktie News: Porsche reagiert am Vormittag positiv

Porsche im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 63,12 EUR.

Das Papier von Porsche konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 63,12 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche-Aktie bei 63,22 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 62,72 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.755 Porsche-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 96,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Gewinne von 52,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,58 EUR. Dieser Wert wurde am 21.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 11,95 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,03 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 69,14 EUR an.

Porsche gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,67 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,70 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,11 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Porsche am 12.03.2025 vorlegen. Porsche dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.03.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,36 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

