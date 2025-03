Porsche Aktie News: Porsche am Mittag billiger

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 47,84 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 47,84 EUR. Die Porsche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,77 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,42 EUR. Bisher wurden heute 346.290 Porsche-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2024 auf bis zu 96,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 101,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,15 EUR ab. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 1,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Porsche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,87 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche 2,31 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 63,14 EUR für die Porsche-Aktie.

Am 30.10.2024 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,11 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Porsche wird am 29.04.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 3,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

