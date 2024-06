Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Porsche im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 69,92 EUR.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 69,92 EUR. Der Kurs der Porsche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 70,58 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 160.528 Porsche-Aktien den Besitzer.

Bei 116,40 EUR erreichte der Titel am 04.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 66,48 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.06.2024 (67,88 EUR). Mit einem Kursverlust von 2,92 Prozent würde die Porsche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,33 EUR je Porsche-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 103,25 EUR an.

Porsche gewährte am 26.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Porsche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 23.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Porsche im Jahr 2024 5,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

