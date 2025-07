Porsche Aktie News: Porsche am Mittwochmittag höher

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,6 Prozent auf 44,84 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,6 Prozent auf 44,84 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche-Aktie bis auf 45,07 EUR. Mit einem Wert von 44,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 402.851 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 28.09.2024 markierte das Papier bei 75,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 67,26 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,58 EUR. Dieser Wert wurde am 26.06.2025 erreicht. Abschläge von 11,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,20 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,14 EUR.

Am 29.04.2025 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,45 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche am 24.10.2025 präsentieren. Porsche dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Porsche im Jahr 2025 1,68 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

