Porsche Aktie News: Porsche am Montagnachmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,1 Prozent auf 71,66 EUR.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 4,1 Prozent im Minus bei 71,66 EUR. Der Kurs der Porsche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 70,80 EUR nach. Bei 74,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 418.163 Stück gehandelt.

Am 04.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 96,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 25,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2024 (63,68 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,10 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,88 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 24.07.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,45 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,33 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 25.10.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 4,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

