Porsche Aktie News: Porsche büßt am Mittwochnachmittag ein

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 69,30 EUR.

Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 69,30 EUR nach. Bei 69,14 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,00 EUR. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 105.292 Stück gehandelt.

Am 03.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 63,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie. Bei 65,66 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,13 EUR je Porsche-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 98,38 EUR aus.

Porsche ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,50 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,45 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 10,33 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Porsche dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Porsche möglicherweise am 23.10.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche-Aktie in Höhe von 4,54 EUR im Jahr 2024 aus.

