Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag fester

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Das Papier von Porsche legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 69,56 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Porsche-Aktie bei 70,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 70,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 14.942 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.08.2023 bei 113,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 63,31 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2024 (65,66 EUR). Abschläge von 5,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,13 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,38 EUR je Porsche-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 24.07.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 EUR, nach 1,50 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,45 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Porsche einen Umsatz von 10,33 Mrd. EUR eingefahren.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2024 4,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

