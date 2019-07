Daimler macht trotz Umsatzsteigerung Milliardenverlust - Aktie dreht ins Plus

Obwohl der Umsatz laut Mitteilung um 5 Prozent auf 42,7 Milliarden Euro stieg, verbuchte der DAX -Konzern einen Nettoverlust von 1,3 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte die Daimler AG noch 1,7 Milliarden Euro verdient. Angesichts des schwachen Abschneidens kündigte der neue CEO Ola Källenius an, die Optimierungsprogramme zu intensivieren und das Produktportfolio zu "überprüfen".

Der Stuttgarter Konzern hatte vor knapp zwei Wochen das zweite Mal in kurzer Zeit eine Gewinnwarnung für 2019 ausgegeben und vorläufig Eckzahlen für das Konzern-EBIT sowie die Geschäftsfelder genannt. Operativ verzeichnete Daimler einen Fehlbetrag von 1,6 Milliarden Euro, nachdem im Vorjahr noch 2,6 Milliarden Euro verdient worden waren. Je Aktie berichtete Daimler nun über einen Verlust von 1,24 Euro nach einem Gewinn von 1,61 Euro im Vorjahreszeitraum.

Grund für das miserable Abschneiden im Quartal sind diverse Sonderbelastungen. Milliardenkosten für Rückrufe von Dieselautos und Airbags des japanischen Herstellers Takata, aber auch das schwierige Branchenumfeld und die wohl ausbleibende Erholung im zweiten Halbjahr treffen den Stuttgarter Konzern empfindlich. Zusätzlich belasten langsamer als geplante Produktionshochläufe, weshalb diverse Modelle zum Teil dieses Jahr nicht verfügbar sein werden.

Das Konzern-EBIT sieht Daimler im Gesamtjahr daher nun deutlich unter dem Vorjahr. Die Umsatzrendite von Mercedes-Benz-Cars wird nur noch zwischen 3 bis 5 Prozent gesehen, was weit unter dem eigenen Anspruch von 8 bis 10 Prozent liegt. Im Lkw-Geschäft, das weiter boomt, rechnet der Konzern dagegen weiter mit einer Marge von 7 bis 9 Prozent.

So reagiert die Daimler-Aktie

Die Daimler-Aktie hat am Mittwoch den eher enttäuschenden Zahlen zum zweiten Quartal getrotzt und zugelegt. Nach verhaltenem Start klettert das Papier des Autobauers derzeit 2,95 ins Plus auf 49,46 Euro und schließt sich so der weiter positiven Branchenstimmung an.

Die weltweite Absatzflaute sowie hohe Rückstellungen rund um den Dieselskandal und Rückrufe wegen möglicher Airbag-Probleme hatten Daimler im zweiten Quartal belastet, wie auch die endgültigen Geschäftszahlen zeigten. Ein Händler verwies unter anderem auf den recht schwachen Barmittelzufluss und die unerwartet hohen Investitionen.

Das Management des Autobauers habe in einer Telefonkonferenz klar gemacht, die kurzfristigen Herausforderungen anzugehen, schrieb Analyst George Galliers von der US-Investmentbank Goldman Sachs. Da aber abzuwarten bleibe, wie schnell sich die Maßnahmen auf die Zahlen auswirkten, hält der Experte an seiner Verkaufsempfehlung für die Daimler-Aktie fest.

FRANKFURT (Dow Jones) / dpa-AFX

Bildquellen: THOMAS KIENZLE/AFP/Getty Images, Taina Sohlman / Shutterstock.com