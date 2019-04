"Es ist der Beginn einer neuen Ära für Disney": Goldman Sachs hebt Bewertung für Disney-Aktie an

Lange galt Disney als das wertvollste Medienunternehmen der Welt. Bekannt ist der Konzern vor allem für die Produktion von Zeichentrick- und Unterhaltungsfilmen für Kinder sowie für seine zahlreichen beeindruckenden Parks. Doch Streamingdienste wie Netflix oder Amazon bereiteten dem Konzern nicht selten weiche Knie. Mit seiner milliardenschweren Übernahme von 20th Century Fox und dem für Ende des Jahres angekündigten eigenen Streamingdienst Disney+ scheint Disney zurückschlagen zu wollen. Mit Erfolg: Erste Analysten sprechen dem Konzern großes Potenzial zu.

Goldman Sachs hebt Kursziel an

"Es ist der Beginn einer neuen Ära für Disney", schreibt Goldman Sachs Analyst, Drew Borst, in einer Mitteilung am Donnerstag. Die Investmentbank nimmt die Walt Disney-Aktie mit "Buy" wieder auf und hebt das 12-Monats-Kursziel auf 142 US-Dollar an. Laut Borst ergebe sich für die Aktie ein Gesamtrenditepotenzial von 28 Prozent, das im Zuge der durchgreifenden Veränderung des Geschäftsmodells einhergeht. Durch die Übernahme von unter anderem 20th Century Fox und dem angekündigten Streamingdienst könnte die Anzahl der Abonnenten weltweit auf 7,5 Millionen in 2020 und auf 73 Millionen bis 2025 steigen.

"Wir erachten Disney+ als eine positive langfristig angelegte Strategie", heißt es weiter in dem Schreiben, da direkte "Beziehungen zu den Konsumenten" immer mehr an Bedeutung gewinne. In der Fox-Übernahme sieht Goldman Sachs für Disney unter anderem größere Verhandlungsmacht mit Vertreibern der Industrie, eine umfangreiche Aufstellung des Portfolios sowie eine zunehmende internationale Reichweite.

Disney erfolgreicher als Netflix?

Auch andere Analysten sind von der Aktie überzeugt. Im vergangenen Monat äußerte sich auch Tuna N. Amobi, Medienanalyst bei CFRA, zu dem Konzern und verlautete, dass Walt Disney mit seinem Streamingdienst mehr Abonnenten als Netflix haben wird. Doch ganz verdrängen würde Disney den Marktführer nicht, das sei auch nicht nötig. Denn es gebe genug Platz im Streaming-Markt für mehrere Akteure - die Marktsättigung sei noch nicht erreicht. Netflix hingegen zeigte sich bislang wenig besorgt über die neuen Entwicklungen: "Unser Fokus liegt nicht auf Disney oder Amazon", hieß es in einem Aktionärsbrief.

Tatsache ist, dass Netflix mit der Übernahme des Hollywood-Studios 21st Century Fox durch Disney und dem geplanten Streamingdienst eine Reihe von Film- und Serienproduktionen verlieren wird. Neben Marken wie Marvel, Pixar oder 20th Century Fox müsste sich Netflix vor allem von Lucasfilm - dem Produzenten von Star Wars - verabschieden.

