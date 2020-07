Wall Street beendet Handel weit im Plus

Der Dow Jones begann den Handel mit einem Minus von 0,16 Prozent bei 26.044,17 Punkten und konnte dann jedoch ins Plus wechseln. Letztlich beendete er den Tag 2,13 Prozent höher bei 26.642,59 Einheiten. Ähnlich verhielt es sich mit dem, der zum Start um 0,78 Prozent auf 10.310,25 Zähler gefallen war und im späten Handel hinzu gewann. Er beendete den Börsentag 0,94 Prozent fester bei 10.488,58 Indexpunkten.

Nach dem verhaltenen Wochenauftakt und der Kursschwäche an der Technologiebörse NASDAQ wagten sich Anleger an der Wall Street im Verlauf aus der Deckung. Positive Impulse kamen Börsianern zufolge von geldpolitischen Aussagen einer Gouverneurin der US-Notenbank (Fed). Lael Brainard hatte gesagt, die Fed sollte für einen anhaltenden Zeitraum in großem Umfang Vermögenswerte aufkaufen, um die Wirtschaft in einem von der Viruskrise verursachten "dichten Nebel der Unsicherheit" wieder anzukurbeln. Auch die am Vortag zum Handelsende hin stark gebeutelten Technologiewerte erholten sich, wenngleich die Kursgewinne hier überschaubar blieben.

Es gab jedoch genügend Gründe, die zur Vorsicht mahnen: 41 US-Bundesstaaten und Regionen zeigten in den vergangenen zwei Wochen steigende Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Kalifornien hat deshalb bereits mit neuen Abriegelungsmaßnahmen reagiert, allerdings hatte die Wall Street darauf bereits am Vortag negativ reagiert. Die Spannungen zwischen China und den USA nahmen derweil zu, womit Händler die zwischenzeitlich Schwäche des Technologiesektors erklärten. Die US-Regierung wies Chinas Ansprüche im Südchinesischen Meer zurück und schlug sich klar auf die Seite der Anrainerstaaten. China hat indes Sanktionen gegen das US-Unternehmen Lockheed Martin erlassen, nachdem eine Rüstungslieferung nach Taiwan von der US-Regierung genehmigt worden ist.

"Da die Märkte ein rosiges Erholungsszenario einpreisen, haben die jüngsten Hürden die Risikobereitschaft gebremst. Aber wir glauben, dass die Märkte durch die vor uns liegenden Risiken nicht völlig entgleisen und allmählich voranschreiten werden", sagt Marktstrategin Esty Dwek von Natixis Investment Managers.

