Aphria-Aktien schießen zweistellig hoch: Aphria schlägt Erwartungen im ersten Quartal

• Aphria mit überraschendem Gewinn• Umsatz etwas schwächer• Aphria-Aktie mit Kursfeuerwerk

Aphria überrascht Anleger mit Gewinn

Mit der jüngsten Zahlenvorlage für das erste Quartal 2020 konnte der kanadische Cannabis-Produzent Aphria Anleger durchaus positiv überraschen. Wie das Unternehmen auf seiner Webseite unterrichtete, stand bis zum 31. August 2019 ein Nettoertrag von 16,4 Millionen Kanadischen Dollar in den Büchern. Im Vorjahr hatten sich die Nettoeinnahmen zwar noch auf 21,176 Millionen Kanadische Dollar belaufen, da von FactSet befragte Analysten jedoch für das abgelaufene Jahresviertel von einem Verlust von 2 Cents je Aktie ausgegangen waren, wurden Anleger hier positiv überrascht.

Der Umsatz von Aphria belief sich auf 126,1 Millionen CAD, was im Vergleich zu den 13,3 Millionen CAD des Vorjahres einen Anstieg von 848,12 Prozent ausmacht. Allerdings liegt dies noch immer unter dem Konsens, den FactSet-Analysten bei 131 Millionen Kanadischen Dollar veranschlagten. Auch im Vergleich zum Vorquartal, in dem ein Umsatz von 128,6 Millionen Kanadischen Dollar generiert wurde, ist dies ein Abschlag von 1,94 Prozent.

Aphria-Umsatz unter Vorjahreswert

Geschuldet sei dies einer neuer Geschäftsstrategie der Aphria-Tochter CC Pharma, die in Deutschland angesiedelt ist. Hier musste die Strategie angepasst werden, um auf Änderungen des deutschen Erstattungssystems für Medizinprodukte zu reagieren. Hier fokussierte sich das Pharma-Unternehmen darauf den Verkauf von Produkten zu steigern, die von der Modelländerung weniger betroffen waren, wie Aphria informierte. Darüber hinaus hätte die für den Sommer typische Verlangsamung zu einem Rückgang beim Vertriebsumsatz geführt.

Für das Fiskaljahr 2020 erwartet Aphria einen Umsatz von 650 bis 700 Millionen Kanadischen Dollar.

Das macht die Aphria-Aktie

Die Aphria-Aktie reagiert mit einem Kursfeuerwerk auf die jüngsten Quartalszahlen: Im US-Handel legen die Papiere derzeit an der NYSE 22,48 Prozent zu auf 5,34 US-Dollar.

Die Zahlen dürften auch deshalb so gut ankommen, da gute Neuigkeiten vom kanadischen Cannabissektor zuletzt spärlich gesät waren. So schockte erst kürzlich HEXO mit einer Umsatzwarnung und zog auch andere Marihuana-Werte mit in die Tiefe.

