Cannabis-Unternehmen Aphria verzeichnet zum ersten Mal Gewinn - Erwartungen übertroffen

• Aphria schreibt im vergangenen Quartal erstmals schwarze Zahlen• Auch der Umsatz konnte kräftig gesteigert werden• Die Geschäftsführung blickt positiv in die Zukunft

Um das Thema Cannabis entstand in der Vergangenheit ein regelrechter Hype. Doch einge der beliebten Unternehmen haben noch Probleme, wirtschaftlich profitabel zu werden. Vor allem in diesem Sommer haben es einige Cannabis-Unternehmen aufgrund von Skandalen und Problemen schwer. Umso erfreulicher ist die Nachricht aus Nordamerika: Aphria konnte als erstes großes kanadisches Cannabis-Unternehmen im letzten Quartal schwarze Zahlen schreiben.

Aphria kann Gewinn verzeichnen

Im vergangenen, vierten Quartal, das bei Aphria zum 31. Mai 2019 endete, belief sich der Gewinn des Unternehmens auf 15,8 Millionen Kanadische Dollar. Mit einem Umsatz von 129 Millionen Kanadische Dollar übertraf Aphria zudem die höchsten Erwartungen der Analysten. Der Umsatz vom vorherigen Quartal konnte damit um 75 Prozent gesteigert werden. Dies ist ein wichtiger Schritt, denn noch im Quartal zuvor sei, wie Bloomberg berichtet, die Bruttomarge deutlich gefallen, die Erwartungen der Analysten konnten nicht erfüllt werden und das Unternehmen habe eine Abschreibung von 50 Millionen Kanadischen Dollar auf seine lateinamerikanischen Anlagen verzeichnen müssen.

Zu den Gründen für die positive Entwicklung gehöre unter anderem, dass das Unternehmen den Umsatz aus dem Cannabis-Verkauf zu Genusszwecken um rund 150 Prozent auf 18,5 Millionen Kanadische Dollar steigern konnte. Es wurden rund fünfeinhalb Tonnen Cannabis verkauft. Zudem habe Aphria die Produktionskosten senken können. Ein Gramm getrocknetes Cannabis koste das Unternehmen, statt zuvor 1,48, jetzt nur noch 1,35 Kanadische Dollar.

Für das Geschäftsjahr, das ebenso am 31. Mai 2019 endete, gab das Unternehmen einen Umsatz von 237 Millionen Kanadischen Dollar bekannt. Im Gesamtjahr schrieb das Unternehmen allerdings, trotz des positiven letzten Quartals, einen Verlust von rund 16,5 Millionen Kanadischen Dollar.

Positiver Ausblick für das aktuelle Geschäftsjahr

Das Unternehmen erwarte für das Geschäftsjahr 2020, das am kommenden 31. Mai endet, einen Umsatz zwischen 650 und 700 Millionen Kanadische Dollar. Aphria rechne für selbigen Zeitraum zudem mit einem EBITDA in Höhe von 88 bis 95 Millionen Kandische Dollar. Die Analystenschätzungen beliefen sich derweil auf 701 Millionen Kanadische Dollar beim Umsatz und 46 Millionen Kanadische Dollar beim EBITDA.

Auch in der Chef-Etage zeigt man sich optimistisch: CFO Carl Merton habe nochmals das Ziel des Unternehmens, im Kalenderjahr 2020 die Umsatz-Marke von einer Milliarde Kanadische Dollar zu knacken, bekräftigt. Interimschef Irwin Simon erklärte laut Bloomberg zudem, dass das Unternehmen weiter an neuen strategischen Partnerschaften auf dem US-amerikanischen CBD-Markt arbeite. Er ergänzte aber: "[…] wir suchen immer nach Möglichkeiten in den U.S., aber es muss die richtige Möglichkeit sein, eine die einen echten und langfristigen Wert für unsere Anteilseigner schafft."

Die erstmals schwarzen Quartalszahlen und der positive Ausblick für die Zukunft machten sich auch auf dem Börsenparkett bemerkbar: Die Aphria-Aktie schoss am Donnerstag im nachbörslichen US-Handel über 30 Prozent hoch.

