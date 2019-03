RWE und E.ON im Aufwind - Goldman sieht noch viel Luft

Die RWE -Aktien haben am Freitag infolge eines positiven Analystenkommentars der Großbank Goldman Sachs ihre Rally mit dem Sprung auf den höchsten Stand seit 2015 fortgesetzt. Am Vormittag zählten sie mit einem Plus von 2,47 Prozent auf 23,62 zu den Favoriten in einem schwächeren DAX . Derzeit gewinnen sie noch 1,69 Prozent auf 23,44 Euro. Im bisherigen Jahresverlauf haben RWE-Aktien bereits um mehr als 23 Prozent zugelegt.

Der Markt überschätze eventuell die Risiken, die mit dem von RWE angepeilten Ausbau der erneuerbaren Energien verbunden seien, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Studie. Zudem stünden die kurzfristigen Probleme etwa durch den Kohleausstieg zu sehr im Fokus. Unter allen von ihm beobachteten, auf erneuerbaren Energien ausgerichteten Versorgern in Europa sei RWE am attraktivsten bewertet. Der Experte hob sein Kursziel von 27,00 auf 29,50 Euro an und beließ die Aktien auf der "Conviction Buy List". Er ist also besonders überzeugt von seiner Empfehlung.

Im Sog des Kursanstiegs beim Konkurrenten, der am Morgen ein Vierjahreshoch markiert hatte, erreichten die E.ON-Papiere bei 10,14 Euro den höchsten Stand seit November 2017. In einem trüben Marktumfeld waren auch europaweit die als defensiv geltenden Versorgertitel gefragt.

Am frühen Nachmittag notierte der E.ON-Kurs mit mehr als zweieinhalb Prozent Kursplus bei 10,13 Euro unweit darunter. Zuletzt legten die Aktien noch 1,07 prozent auf 10,03 Euro zu. Damit setzt der Kurs seine Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen fort: Seit Jahresbeginn hat das Papier der Essener rund 16 Prozent an Wert hinzugewonnen.

Kepler-Analyst Ingo Becker hob in einer vor dem Wochenende veröffentlichten Studie das Kursziel für die E.ON-Aktie auf 11 Euro an und empfahl das Papier erneut zum Kauf. Es beginne eine neue Phase für die Aktie mit Synergiepotenzialen nach der Neuaufteilung des deutschen Versorgersektors, schrieb er. Für E.ON reduzierte Analyst Alberto Gandolfi das Kursziel zwar wegen einer höheren Nettoverschuldung von 11,40 auf 10,80 Euro, beließ die Einstufung aber ebenfalls auf "Buy". E.ON, so argumentiert der Experte, sei eine der langfristig attraktivsten Wachstumsstories im Versorgersektor.

