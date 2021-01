Dialog Semiconductor-Aktie springt an: Dialog Semiconductor hebt Umsatzprognose für viertes Quartal an

Die Erlöse dürften im vierten Quartal bei 436 bis 441 Millionen US-Dollar gelegen haben, teilte das Unternehmen am späten Montagabend in London mit. Bisher war a href="/aktien/dialog_semiconductor-aktie">Dialog von 380 bis 430 Millionen Dollar ausgegangen. Die positive Entwicklung der Nachfrage dürfte auch im ersten Quartal andauern, hieß es weiter. Die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 will Dialog am 3. März vorlegen.

Ebenfalls am Montag hatte Dialog Semiconductor bekannt gegeben, dass nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union Deutschland als neuer EU-Hauptsitz gewählt wurde. Die Aktien seien in Frankfurt zum Handel zugelassen und dies sei die einzige Zulassung, um Dialog-Aktien in der EU handeln zu können, hieß es zur Begründung. Die EU definiert Großbritannien seit dem 1. Januar 2021 infolge des Brexits als Drittstaat.

Mit Frankfurt als neuem EU-Hauptsitz könnte der Chiphersteller in diesem Jahr denn auch in den MDAX zurückkehren.

Dialog Semiconductor nach höherem Umsatzziel gesucht

Die Anleger freute die Geschäftsentwicklung: Die Aktien legten am Dienstagvormittag auf XETRA bis auf 47,75 Euro zu. Das war der höchste Kurs seit einem Jahr. Später notierten sie noch 3,38 Prozent im Plus bei 46,49 Euro.

Mit der höheren Prognose für den Umsatz im Schlussquartal 2020 liege der Chip-Designer um rund zehn Prozent über dem gegenwärtigen Marktkonsens, sagte ein Händler. Fantasie für die Papiere könne auch deshalb aufkommen, so der Händler, weil das Unternehmen den Sitz wegen des Brexit wieder von England nach Deutschland verlagern wolle. Die Analysten der Schweizer Bank Credit Suisse hoben ihr Kursziel um zwei Euro auf 58 Euro an. Dialog sei auf dem Weg, ab 2021 wieder zum Wachstum zurückzukehren, kommentierte Analyst Achal Sultania. Verhaltener zeigte sich dagegen RBC-Analyst Mitch Steves. So sei die Prognose zwar insgesamt positiv zu bewerten, die Anhebung an sich aber eher moderat. Zudem sei dies nach den jüngsten Ankündigungen weiterer Apple-Lieferanten bereits erwartet worden.

(dpa-AFX)

Bildquellen: Dialog Semiconductor