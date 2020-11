PowerCell Sweden AB-Aktie aktuell: PowerCell Sweden AB mit positiven Vorzeichen

Die PowerCell Sweden AB-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 20,82 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PowerCell Sweden AB-Aktie bisher bei 22,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 21,50 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 6.252 PowerCell Sweden AB-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.07.2020 bei 36,50 EUR. Bei 11,82 EUR fiel das Papier am 06.11.2019 auf ein 52-Wochen-Tief.

Analysten gehen davon aus, dass PowerCell Sweden AB 2021 einen Verlust in Höhe von -1,220 SEK je Aktie ausweisen dürften.

Die PowerCell Sweden AB Aktie wird unter der ISIN SE0006425815 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in dem Index E-Mobilität Wasserstoff Index gelistet. PowerCell Sweden AB ist ein Unternehmen aus Schweden.

Bildquellen: Powercell Sweden