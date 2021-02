PowerCell Sweden AB-Aktie aktuell: PowerCell Sweden AB in Rot

Die PowerCell Sweden AB-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 29,46 EUR. Die Abwärtsbewegung der PowerCell Sweden AB-Aktie ging bis auf 28,20 EUR. Bei 29,32 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.414 PowerCell Sweden AB-Aktien.

Bei 45,46 EUR erreichte der Titel am 27.01.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,70 EUR. Dieser Wert wurde am 13.03.2020 erreicht.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,440 SEK je PowerCell Sweden AB-Aktie.

Die PowerCell Sweden AB Aktie wird unter der ISIN SE0006425815 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Nasdaq OTC, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in dem Index E-Mobilität Wasserstoff Index gelistet. PowerCell Sweden AB ist ein Unternehmen aus Schweden.

