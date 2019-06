Spekulationen nahmen überhand: Google enthüllt sein neues Pixel 4 einfach selbst

Nachdem in jüngster Vergangenheit immer mehr Leaks bezüglich Googles neuem Premium-Smartphone ans Licht gekommen waren, hat das US-Unternehmen nun gekontert und kurzerhand selbst ein erstes offizielles Foto des Pixel 4 veröffentlicht. Den Gerüchten bezüglich Abmessungen, Aussparungen für Kameras und weiteren Design-Details hat Google damit nun teilweise den Wind aus den Segeln genommen. Via Twitter postete der Konzern das erste Bild des Pixel 4 und kommentierte: "Nun, da es ein gewisses Interesse zu geben scheint, hier ist es! Warte, bis du siehst, was es kann".

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1